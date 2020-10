Covid: Lavevaz, cercare soluzioni condivise

"Abbiamo voluto definire un metodo di lavoro comune per iniziare una collaborazione volta a costruire un percorso destinato a cercare insieme soluzioni, tenendo ovviamente conto dell'emergenza sanitaria che la Valle d'Aosta sta vivendo". Così il presidente della Regione, Erik Lavevaz, commenta l'incontro, in modalità streaming, con i sindacati e le parti sociali ed economiche valdostane per un primo confronto sulla situazione che si è venuta a creare in Valle d'Aosta a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

"Solo con il dialogo e il confronto - ha aggiunto - si possono raggiungere obiettivi comuni quali la stabilità sociale e lo sviluppo economico su tutto il territorio regionale".