Covid: Lavevaz, coprifuoco è tra misure che valutiamo

(ANSA) - AOSTA, 26 OTT - "Stiamo esaminando il nuovo Dpcm e facendo valutazioni sulle nuove misure da adottare, che non potranno che essere ancora più restrittive. Il coprifuoco è una delle valutazioni che stiamo facendo". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, ai microfoni della Rai a margine della conferenza stampa sulla situazione attuale dell'emergenza Covid in Valle d'Aosta. "Il nostro - ha aggiunto - è un lavoro di equilibrismo tra l'aspetto sanitario, che ha la priorità, e quello economico. Bisogna trovare misure utili per fronteggiare l'emergenza sanitaria che è ancora lì con tutta la sua virulenza e cercare di tutelare anche l'economia". (ANSA).