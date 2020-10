Covid: Lavevaz (Vda), su zona rossa valuteremo passi avanti

"Questo pomeriggio abbiamo in programma un incontro con i sindaci della zona rossa di Verrayes, Chambave e Saint-Denis per capire se possiamo fare qualche passo in avanti". Lo ha anticipato oggi il neo eletto presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, parlando con i giornalisti. "Nel pomeriggio - ha aggiunto - faremo il punto sulla situazione sanitaria, legata soprattutto alla situazione dell'ospedale, dei comuni in zona rossa e la questione delle scuole che bisogna decidere in fretta come gestire". In programma anche un incontro informale con vertici dell'amministrazione regionale "per capire come mettere in piedi subito la macchina organizzativa", ha spiegato Lavevaz.