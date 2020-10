Covid: crescono ricoveri ad Aosta, scatta fase arancione

A causa dell'aumento dei contagi per Covid-19 e dei ricoveri all'ospedale Parini di pazienti con problemi respiratori, è scattata la fase 2 (livello arancione) in Valle d'Aosta. E' prevista una "più significativa" riduzione dell'attività chirurgica e l'allestimento di un reparto Covid 2 nell'attuale reparto di Gastro/Pneumologia. Attualmente i ricoverati sono 25, di cui tre in terapia intensiva, 14 nel reparto Covid 1 e 8 nel reparto di malattie infettive.