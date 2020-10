Covid: clinica Saint-Pierre ospiterà 32 pazienti

La clinica di Saint-Pierre tornerà ad ospitare pazienti Covid. L'accordo è stato raggiunto tra l'Istituto clinico della Valle d'Aosta (Isav) e l'Usl. La struttura sanitaria, sita in località Breyan, tra 10 giorni sarà pronta per ospitare fino a 32 pazienti, alleggerendo così la pressione sull'ospedale Parini dove il numero dei ricoverati sta crescendo in maniera preoccupante giorno dopo giorno.