Covid: sono 22 i nuovi casi positivi in Valle d'Aosta

Sono 22 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. I contagiati attualmente sono 382. I tamponi effettuati sono stati 177. Tra i contagiati, 17 sono ricoverati all'ospedale Parini (quattro in terapia intensiva) e 365 in isolamento domiciliare.

E' quanto si legge nel bollettino dell'unità di crisi per l'emergenza coronavirus in base ai dati dell'Usl.