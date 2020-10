Covid: Rocco nominato attuatore piano adeguamento ospedale

L'ingegnere Raffaele Rocco è stato nominato soggetto attuatore del piano per la realizzazione dell'adeguamento Covid dell'Ospedale Parini di Aosta.

L'ordinanza è stata firmata dal Presidente della Regione, Renzo Testolin, in qualità di Commissario straordinario delegato per l'attuazione della riorganizzazione ospedaliera prevista per fronteggiare l'eventuale recrudescenza della pandemia da Covid-19. Rocco - come riportato in una nota - è stato scelto "in ragione dell'esperienza acquisita nella gestione di precedenti emergenze verificatesi nel territorio regionale".