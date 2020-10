Covid: sindacati, stop visite anziani è scelta semplicistica

I sindacati Cgil, Cisl, Uil, Spi-Cgil, Cisl Fnp e Uil pensionati criticano la chiusura delle visite agli ospiti delle microcomunità, giudicandola "una scelta semplicistica di fronte al fattore Rt in salita e alla crescita del numero dei contagi". Quella della Giunta regionale è, secondo le sigle, "una decisione certamente funzionale a proteggere le fasce più deboli, ma allo stesso tempo ci lascia perplessi perché evidenzia l'assoluta mancanza di un piano strategico e di una programmazione e medio termine". "Altro non si è fatto - proseguono - che replicare lo schema già predisposto, senza considerare i contraccolpi psicologici che una scelta del genere comporta negli ospiti delle strutture.

Anziani che, in una situazione di estrema fragilità, si aggrappano ai momenti di visita dei familiari, senza i quali la loro condizione si trasforma in una prigionia sanitaria, con un declino psicologico determinato dall'azzeramento di qualsiasi forma di relazione con i propri cari, non è sufficiente un tablet".

Covid: sindacati, prefabbricato Parini serve ora - Il prefabbricato annesso all'ospedale Umberto Parini di Aosta, previsto a luglio, per la gestione dell'emergenza Covid "doveva essere pronto ora, che la situazione torna ad essere preoccupante". Lo hanno dichiarato i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Spi-Cgil, Cisl Fnp e Uil pensionati che criticano la scelta di "tornare alla chiusura di un reparto del nosocomio regionale, quello di neurologia. Una situazione che limita e in prospettiva rischia di rallentare pesantemente la macchina sanitaria, con una dilatazione dei tempi delle visite e degli interventi chirurgici programmati".

Secondo i sindacati "dal mese di luglio si parla di un prefabbricato da 1000 mq tra il Centro prelievi ed il corpo C dell'ospedale, un reparto 'polmone' a sostituzione della tenda di pretriage, lo sgombero della piastra e lavori di adeguamento al reparto di Rianimazione. Una soluzione emergenziale, relativamente alla quale, si evidenziano delle chiare incognite collegate alla sua entrata in servizio".