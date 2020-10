Beni culturali: quasi 23 mila visitatori a Plaisirs culture

(ANSA) - AOSTA, 09 OTT - Dal 18 al 27 settembre sono stati quasi 23 mila i visitatori che hanno partecipato alle visite culturali organizzate in Valle d'Aosta in occasione di Plaisirs de Culture, abbinate alle Giornate europee del Patrimonio.

Quasi 18 mila i visitatori che hanno scelto i castelli e siti archeologici; oltre 3 mila 700 i partecipanti agli eventi (incontri, laboratori, attività didattiche) e, infine, più di 1.100 ingressi a mostre e musei.

L'edizione 2020 ha coinvolto 40 partner per un totale di oltre 100 iniziative tra visite, laboratori, conferenze, escursioni e aperture straordinarie a ingresso gratuito o a tariffa ridotta.

Secondo il presidente della Regione Renzo Testolin i dati testimoniano "un risultato di tutto rilievo, ottenuto anche grazie alla disponibilità e all'impegno dei tanti partner del progetto, e ancora più apprezzato vista la situazione sanitaria in corso e i conseguenti parametri di sicurezza adottati nei siti unitamente al numero contingentato dei visitatori". (ANSA).