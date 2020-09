Regione: autonomisti prendono tempo, confronto su programma

In attesa del ballottaggio al comune di Aosta, i gruppi autonomisti in Consiglio regionale prendono tempo dedicando la settimana in corso a un confronto programmatico. E' quanto è emerso oggi dalla riunione delle commissioni politiche di Union Valdotaine, Alliance Valdotaine, Stella Alpina e Vallée d'Aoste Unie. Domani sarà al lavoro un tavolo tecnico per la definizione dei principali punti comuni del programma di governo per poi nuovamente allargare l'esame dei dossier. E' probabile che l'incontro annunciato con i rappresentanti del Progetto civico progressista possa svolgersi non prima della prossima settimana.