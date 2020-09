Regione: autonomisti a confronto, si cerca accordo governo

Sono iniziate le riunioni 'ufficiali' per cercare di formare una maggioranza dopo le elezioni regionali in Valle d'Aosta. Le prime ad incontrarsi sono state le forze autonomiste, ovvero Union valdotaine, Alliance valdotaine, Stella alpina e Vda Unie (in tutto 14 consiglieri) per confermare la volontà di raggiungere un accordo politico.

Le riunioni si sono svolte nella sede dell'Uv: i padroni di casa' hanno ricevuto prima Alliance/Stella alpina e poi Vda Unie. Domani pomeriggio è prevista una nuova riunione con tutte le componenti al tavolo. Successivamente gli autonomisti si confronteranno con Progetto civico progressista. Non è escluso anche un incontro con la Lega, almeno da parte dell'Union valdotaine.