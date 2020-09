Aido Valle d'Aosta, Paola Borgnino confermata presidente

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - Paola Borgnino si è riconfermata alla guida dell'Aido Valle d'Aosta. La sua nomina è emersa dalla riunione del nuovo consiglio direttivo del 22 Settembre 2020, a seguito dell'assemblea elettiva svoltasi il 13 settembre. Il nuovo amministratore associativo è Roberto Marengo, la segretaria Monica Carradore. I consiglieri regionali sono Claudio Latino, Daniele Scano, Pier Paolo Civelli, Gianluca Del Vescovo, Odilla Stevanon, Antonella Dalla Zanna, Fabiola Megna.

Scano, Latino e Dalla Zanna saranno i candidati al ruolo di consigliere nazionale mentre sarà Severino Cubeddu il delegato all'assemblea nazionale Aido in programma a Roma alla fine del mese di ottobre.

"Accolgo con estrema gratitudine - commenta Borgnino - questo incarico, che porterò avanti in continuità con il lavoro svolto fino ad ora. Cercheremo di rafforzare iniziative su tutto il territorio regionale, differenziandole il più possibile per raggiungere il maggior numero di cittadini. Parteciperemo ai bandi ministeriali e regionali proposti per diffondere in maniera ancora più incisiva la cultura del dono". (ANSA).