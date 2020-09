Comunali Aosta: Fratelli d'Italia appoggia Girardini

Per il ballottaggio al Comune di Aosta, Fratelli d'Italia invita i propri elettori e sostenitori a votare per Giovanni Girardini in opposizione ai progressisti-autonomisti che propongono Gianni Nuti. "Con la lista di Rinascimento - commenta Alberto Zucchi, coordinatore di Fdi in Valle d'Aosta - abbiamo molti punti in comune del programma e soprattutto la volontà di dare discontinuità al governo della città". "Personalmente - aggiunge - sono soddisfatto del nostro 6% ottenuto ad Aosta dove partivamo da zero. per quanto riguarda le Regionali ribadisco il rammarico per aver mancato per una manciata di voti il ritorno del centro destra nell'Assemblea valdostana".