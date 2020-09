Comunali:ex vice presidente Consiglio Vda sconfitto a Gignod

Vince Gabriella Farcoz perde Joel Farcoz nel confronto elettorale del comune di Gignod. La sindaca uscente, affiancata da Nadir Rollandin come vice sindaco, viene confermata con un sicuro 58,3 per cento (612 voti). Non ce la fa quindi a conquistare il comune l'ex vice presidente del Consiglio Valle ed ex assessore regionale dell'Union Valdotaine che si era presentato con Edi Henriet, candidato vice sindaco. La sua lista si è fermata 41,6 per cento (444 voti).