Elezioni: Lega, in Vda dialogo con tutti tranne sinistra

"Siamo pronti a ragionare con tutte le forze in Consiglio Valle, ad eccezione del Pd e della sinistra con cui siamo incompatibili, per vedere se si riesce a formare una maggioranza stabile che dia una governabilità alla Regione". Lo ha detto Nicoletta Spelgatti, leader della Lega Valle d'Aosta, commentando l'esito del voto nella regione alpina.

"Abbiamo avuto un risultato eclatante - ha aggiunto - e siamo la prima forza con quasi 10 punti di distacco dalla seconda. Siamo molto soddisfatti. Adesso siamo pronti a governare. Se le altre forze preferiscono fare 'giochetti' per mettere la Lega all'opposizione, allora si accomodino e si assumano la responsabilità, sanno a cosa vanno incontro e anzi troveranno una Lega ancora più agguerrita e forte".