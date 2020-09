Regionali: Tajani ad Aosta, vera autonomia sia credibile

"Una vera autonomia per essere forte e per permettere ai valdostani di essere meglio tutelati deve essere anche forte e credibile a Roma e a Bruxelles perché senza questa credibilità la stessa autonomia viene meno e noi ci siamo e non è un caso che continueremo a essere presenti in questa terra". Lo ha detto oggi ad Aosta Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, intervenendo al comizio di chiusura della campagna elettorale per le regionali e le comunali. "Il giorno dopo le elezioni in Valle d'Aosta dovremo fare in modo che il centro destra unito si presenti alle trattative", ha aggiunto Tajani, intervenuto assieme al Ignazio La Russa (Fratelli d'Italia). "Chiediamo un voto utile perché la coordinatrice regionale di Forza Italia Emily Rini - ha proseguito - è l'unica in grado di presentare un progetto alternativo ed è l'unica in grado di raccogliere intorno le forze per la stabilità e il buon governo".