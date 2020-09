Scuola: Rini, su Porossan basta strumentalizzazioni

"Improvvisamente tutti si interessano di questo piccolo ma importante plesso scolastico valdostano. Spero non sia solamente un interesse finalizzato al consenso elettorale. Basta strumentalizzare questi delicati temi che meritano rispetto e attenzione 365 giorni all'anno". Lo scrive su Facebook la coordinatrice di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, in merito alle polemiche sorte attorno alla scuola di Porossan.

"Da tempo ho preso a cuore questa situazione - aggiunge - perché credo profondamente all'importanza dei piccoli plessi scolastici. Ovvero quelle piccole virtuose realtà che tengono vivo il territorio. Abbiamo fatto diversi sopralluoghi che mi hanno fatto toccare con mano l'impegno che i docenti e le famiglie degli alunni hanno messo in campo (i giochi, i tavoli esterni, direttamente aggiustati e creati da loro). Le proposte per risolvere questa situazione le abbiamo prodotte, ci sono, sono concrete e realizzabili. Qualcuno però fa l'orecchio da mercante. Avevo depositato, nel merito della questione, anche un ordine del giorno in consiglio regionale che non mi hanno permesso nemmeno di discutere".