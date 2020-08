Incidenti montagna: cade in dirupo, ferito escursionista

Un escursionista francese di 81 anni è caduto in un dirupo nella zona del colle del Gran San Bernardo, nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses. L'uomo è stato recuperato in elicottero dal soccorso alpino valdostano che ha dovuto impiegare il verricello a causa delle asperità del terreno. Visitato dal medico dell'equipaggio, è stato portato in pronto soccorso dove è stato ricoverato in Rianimazione; la prognosi è riservata.