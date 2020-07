Coronavirus: un positivo in microcomunità Introd,stop visite

Uno dei dieci nuovi casi positivi al Covid-19 emersi in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore è relativo a una persona asintomatica ospite della microcomunità per anziani di Introd. Oggi il personale e gli altri 22 ospiti della struttura sono stati sottoposti al tampone. Le visite da parte dei familiari sono state inoltre sospese in via precauzionale.

L'ospite risultato positivo era già posto in isolamento preventivo all'interno della microcomunità dopo essersi recato in una struttura sanitaria, quindi il personale che se ne prendeva cura era tenuto - già prima dell'esito del tampone - ad adottare le stesse misure di sicurezza previste nei casi di pazienti positivi. Le oss che lavorano nella microcomunità di Introd non prestano servizio in altre strutture per anziani.