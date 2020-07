Cinema: Corona e Kammerlander al Cervino Cinemountain

Mauro Corona, Hans Kammerlander e François Cazzanelli sono alcuni degli ospiti di prestigio della 23/a edizione del Cervino CineMountain film festival, in programma dal primo al 6 agosto ai piedi della Gran Becca.

"Protagoniste come ogni anno - si legge nella presentazione - saranno le grandi imprese alpinistiche e la vita ai confini del mondo, a partire dai racconti degli ospiti delle grandi serate e delle matinées culturali". Tema al centro della rassegna è il legno, "elemento caro alle popolazioni delle terre alte come matrice della cultura materiale: di legno è il tronco che sostiene gli alberi, con il legno si possono costruire le case, gli arredi, gli utensili usati nei lavori tipici montani praticando i quali si è sempre in contatto con questo materiale".

In concorso ci saranno i Grand Prix des Festival, gli Oscar della Montagna, ovvero i film selezionati tra i vincitori dei più importanti festival internazionali, mentre durante le matinée verranno presnetate al pubblico le ultime novità editoriali. "Questa edizione, più delle altre, diventa un'occasione - si legge ancora - per rilanciare il turismo e la cultura nel nostro Paese, per conoscere una delle località più belle, cartolina delle Alpi italiane nel mondo e godersi le vacanze in sicurezza e all'aria aperta".