Cade in bici, resta grave ispettore polizia in congedo

Resta ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta Gualtiero Giovanardi, di 62 anni, caduto sabato pomeriggio durante una escursione in mountain bike lungo la strada sterrata verso il rifugio Chalet de l'Epée, in Valgrisenche. Ha riportato un politrauma ed un trauma cranico e la prognosi è riservata. Giovanardi, ispettore della polizia di Stato in congedo, ha lavorato a lungo nella squadra mobile della questura di Aosta e poi come responsabile della sicurezza del Casinò di Saint-Vincent.