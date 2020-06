Elicottero contro aereo: "volo fantasma"

E' stato "un determinante fattore umano" a causare l'incidente: il velivolo francese stava compiendo un "volo fantasma" sul ghiacciaio italiano. Lo scrive il gup di Aosta nella sentenza con cui lo scorso 29 gennaio ha condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione Philippe Michel, il francese di 65 anni, pilota e istruttore di volo, accusato della tragedia del Rutor, dove il 25 gennaio 2019 erano morte sette persone nello scontro tra un aereo da turismo partito da Megève (Francia) e un elicottero dell'eliski con base a Courmayeur (Aosta). Per il giudice la presenza dell'aereo su cui si trovava Michel era "inattesa e imprevedibile" e "avvenuta in totale spregio delle normative internazionali, nazionali e regionali che regolano il volo e, nello specifico, limitano fortemente la possibilità di avvicinarsi all'area e di compiervi atterraggi e ripartenze". Al pilota dell'elicottero, il toscano Maurizio Scarpelli, morto nello scontro, non può "essere onestamente mosso alcun appunto".