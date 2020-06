'Ndrangheta:dirigente Leone Rosso,da Sorbara tanti curricula

(ANSA) - AOSTA, 17 GIU - Dal 2013 Francesco Buratti, della cooperativa Leone Rosso che lavora per il Comune di Aosta, ha riferito di aver ricevuto da parte di Marco Sorbara, ex assessore alle Politiche sociali di Aosta, curricula di persone in cerca di lavoro con una frequenza di "5-10 volte in un anno, in alcuni momenti di più in altri meno". Lo ha spiegato rispondendo alle domande del pm Stefano Castellani nel processo Geenna ad Aosta.

Ma le persone assunte con queste modalità sono "tre in tutto", tra il 2014 e il 2018: "due hanno lavorato un anno" e soltanto una terza "ha continuato a lavorare". Buratti ha spiegato di conoscere dai tempi dell'università e di non aver avuto con lui affinità politiche. "In parecchie occasioni - ha ricordato - diceva 'guarda c'è un curriculum, c'è una persona, se riesci sentila'. Poi il 90 per cento delle persone non erano adatte e non si guardavano neanche. Se c'era una persona che con il mio giudizio di persona che lavora nei servizi reputavo adatta per un profilo professionale magari la si sentiva, la si vedeva".

Sorbara diceva "senti questa persona prima dell'altra nel momento in cui c'erano più curriculum, ma non posso definirla una costante", ha detto. "In un'occasione - ha ricordato - eravamo veramente in crisi e avevo chiesto io nominativi a Sorbara, e anche ad altri".

Riguardo al contestato bando anziani del Comune di Aosta, Buratti - rispondendo all'avvocato Corrado Bellora, nel collegio difensivo di Marco Sorbara - ha ricordato che l'allora assessore comunale "fu molto contestato dalle operatrici del servizio in consiglio comunale, una lo insultò. In quel momento non era ben visto, era un bando che sembrava lasciare a casa un po' di gente e poi, a mio parere, non era strutturato benissimo". (ANSA).