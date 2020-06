Fase 3: Introd regala 100 soggiorni a sanitari

Un soggiorno gratuito di due notti nel mese di settembre per il personale sanitario e le relative famiglie: è la proposta delle strutture ricettive del Comune di Introd (Aosta) per dire loro "grazie". Il paese ai piedi del Gran Paradiso è noto per aver ospitato nella località di Les Combes le vacanze estive dei papi Wojtyla e Ratzinger. L'offerta complessiva è di oltre 100 soggiorni.

"Con la fine del lockdown - spiegano i gestori di bed and breakfast, affittacamere e case vacanze - il desiderio di riprendere in mano la propria vita è pressante e potrebbe essere naturale cercare di rimuovere, per quanto possibile, ciò che è accaduto durante la fase più intensa della pandemia. Noi però non dimentichiamo tutti quelli che in questi ultimi mesi hanno portato il peso maggiore della pandemia con particolare riguardo agli operatori sanitari". Inoltre Fondation Grand Paradis offre ai sanitari ospitati con l'iniziativa un biglietto per visitare dieci siti di interesse naturalistico e culturale.