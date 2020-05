Fase 2: Valle d'Aosta punta su rilancio immagine con spot Tv

La Valle d'Aosta punta al rilancio della propria immagine attraverso una campagna promozionale lanciata in questi giorni sulle reti Rai e successivamente sulle televisioni private. Con il claim 'Valle d'Aosta cuore delle Alpi' la regione alpina vuole far riparlare di sé lasciandosi alle spalle l'emergenza coronavirus e la crisi generata soprattutto nel settore del commercio e del turismo.

"L'idea è stata quella di veicolare un messaggio di ritrovata libertà solo per immagini", spiega il presidente della Regione e assessore al Turismo, Renzo Testolin. Quindi "spazio agli incredibili panorami di cui la Valle d'Aosta e i valdostani si possono vantare, - aggiunge - che abbiamo ritenuto possano in questo momento dare alla nostra realtà turistica una connotazione ideale, perché la montagna può rappresentare la giusta soluzione per trascorrere una vacanza nel rispetto del distanziamento e delle regole che caratterizzano questa ripartenza". Oltre allo spot è stata attivata una serie di collaborazioni con testate di settore.