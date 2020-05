Fase 2: rinvio nomina cabina regia con ex ministro Balduzzi

Ha subito uno stop per approfondimenti e per un ulteriore confronto politico la bozza di delibera regionale riguardante la nomina della Cabina di regia per l'attuazione del Piano salute 2020-2025 della Regione Valle d'Aosta. Tra i probabili componenti, trapelati nei giorni scorsi, figuravano l'ex ministro della Sanità Renato Balduzzi e l'epidemiologo Fabrizio Faggiano. Nel frattempo sono emerse alcune riserve e anche ulteriori valutazioni sulla composizione della task force che, secondo alcuni, dovrebbe prevedere anche professionalità locali.