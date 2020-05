Fase 2: Lega Vda, no al governo degli annunci

"No al Governo degli annunci". Lo scrive in una nota la Lega Vallée d'Aoste commentando gli esiti della riunione della Seconda commissione del Consiglio Valle che ha audito la Giunta regionale. "Abbiamo appreso che allo stato attuale nessuna Cabina di regia per la gestione della Fase 2 dell'emergenza Covid-19 è stata ancora costituita - si legge - e abbiamo rappresentato ai membri del Governo presenti, ed in particolare al Presidente della Regione Renzo Testolin e all'Assessore alla sanità Mauro Baccega, tutto il nostro stupore per aver invece appreso dai media che il dottor Balduzzi viene presentato già come membro della cosiddetta Cabina di regia.

Crediamo che in un momento così delicato sia importante veicolare le giuste informazioni alla comunità valdostana, soprattutto in materia di gestione dell'emergenza da Coronavirus. Task force, cabine di regia e continui annunci non supportati da effettivi provvedimenti non fanno altro che confondere la dimensione già complessa della gestione dell'emergenza".