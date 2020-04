25 aprile: Lo guidano le stelle, nuovo album L'Orage

In occasione del 25 Aprile 2020 il gruppo valdostano L'Orage ha pubblicato sul proprio canale youtube "Lo Guidano le Stelle", mini album dedicato ai canti della Resistenza e realizzato interamente in quarantena. Il cantautore Alberto Visconti, i fratelli Rémy e Vincent Boniface, il bassista Luca Moccia e il batterista Antonio Gigliotti propongono una rilettura dei canti resistenziali "Bella Ciao", "Fischia il Vento", "Il Bersagliere ha Cento Penne" più una del celebre brano di Leonard Cohen "The Partisan". Hanno partecipato in veste di ospiti anche i Trouveur Valdotèn. Il mini album è "scaturito dall'urgenza di affermare con forza la propria fede nei valori della Resistenza e dell'antifascismo anche nell'attuale, difficile, condizione di isolamento". Registrato e mixato interamente dalle proprie case durante il periodo di Lock-down "Lo Guidano le Stelle" secondo L'Orage è "una maniera di dimostrare che la musica e la voglia di lottare per le conquiste etiche e civili della Resistenza sono in grado di superare lo spazio e le difficoltà".