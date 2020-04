25 aprile: Av, ricordare Liberazione come segno di speranza

"Consci del valore che questa data rappresenta per il nostro sistema democratico e per la Valle d'Aosta, insignita medaglia d'oro della Resistenza, ci associamo allo spirito di libertà che anima le tante iniziative spontanee che fioriscono sul territorio regionale. In momenti come questi, ricordare la lotta di Liberazione, anche con una semplice canzone e condividere gli ideali che l'hanno animata, è di conforto per aiutarci a superare questa fase e di speranza per un futuro da costruire insieme". Lo scrive in una nota Alliance valdotaine in occasione dell'anniversario della Liberazione.

"Niente sfilate, niente discorsi in piazza, deposizioni di corone consentite solo a pochi rappresentanti: il 25 aprile del 2020 sarà diverso da quelli che lo hanno preceduto, ma non per questo sarà meno partecipato e significativo. Anzi, probabilmente, sarà proprio la condizione necessaria di limitazione della libertà personale e collettiva che ci tocca tutti, a rendere questo 75/o anniversario della Liberazione dalla dittatura particolarmente carico di significati simbolici" conclude Av.