Coronavirus: primato Valle d'Aosta per guariti e dimessi

La Valle d'Aosta ha il primato in Italia per il numero di guariti e di dimessi, il 40,9%, rispetto ai casi positivi al coronavirus. Lo ha detto Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'Unità di crisi, sottolineando che "il numero di contagiati è molto elevato, c'è un incremento sempre importante" ma aggiungendo che "la Valle d'Aosta è la quarta regione in Italia per numero di tamponi effettuato, il 3,9% della popolazione".

"La terapia domiciliare con idrossiclorochina - ha aggiunto - è somministrata a 130 persone delle quali 13 sono state ricoverate, ma cinque già dimesse e sette in miglioramento.

Inoltre prosegue lo screening sui sanitari: sono stati sottoposti a tampone 153 operatori asintomatici e sono risultati positivi sette medici, sette infermieri e tre oss. L'obiettivo ora è garantire la ripartenza di alcune attività dell'ospedale Parini in maniera sicura, sono stati studiati percorsi Covid free ed è stato avviato il controllo sul personale".