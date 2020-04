Coronavirus: Univda, attività online fino al 13 aprile

Le attività didattiche e i servizi dell'Università della Valle d'Aosta saranno erogati a distanza fino al 13 aprile. L'elenco delle lezioni disponibili è aggiornato quotidianamente nella home page del sito dell'Ateneo.

La sessione straordinaria di esami prevista dal 30 marzo al 4 aprile è stata riprogrammata tra il 14 e il 18 aprile e si svolgerà online con modalità esclusivamente orale. Le informazioni di dettaglio per gli studenti saranno comunicate agli studenti e rese disponibili sul sito internet di ateneo www.univda.it.

"Gli uffici proseguono l'attività in modalità agile - comunica l'ateneo - e sono disponibili tramite e-mail per informazioni e servizi". Anche l'attività degli organi collegiali si svolge in modalità telematica.

"L'impegno dell'Ateneo - ha commentato la Rettrice Mariagrazia Monaci - è quello di mantenere i risultati ottenuti sin qui e di porre le basi per una ripresa delle attività non appena le autorità competenti lo riterranno opportuno. Tengo a sottolineare che, benché non fosse auspicabile, questa esperienza ci ha consentito di ampliare le nostre metodologie didattiche e di ribadire la nostra volontà di un rapporto continuativo e stretto coi nostri studenti. Ci manca naturalmente la possibilità di incontrarci tutti di persona; in particolare agli studenti che abbiamo recentemente laureato e stiamo ancora laureando e alle loro famiglie diciamo che appena sarà possibile organizzeremo una cerimonia conclusiva che ci permetterà di festeggiare tutti insieme la fine del loro percorso formativo e il ritorno alla vita sociale".