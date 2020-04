Coronavirus: guide Cervino, in vendita storiche scale Jordan

"Dismesse gli scorsi anni e impiegate sulla via normale del Cervino" le storiche scale Jordan sono state messe in vendita per beneficenza. L'iniziativa è della società delle Guide del Cervino, il ricavato sarà consegnato alle varie associazioni della Valle d'Aosta per far fronte all'emergenza coronavirus.

"La vendita lanciata questa mattina alle 6.30 sulla pagina ufficiale di Facebook della Società delle Guide del Cervino - si legge in nuna nota - ha già avuto un primo acquirente che ha fatto un'offerta generosa per la prima scala nella sua interezza". La seconda scala sarà messa in vendita alle 12 di lunedì 6 aprile per concludersi alla stessa ora del 15 aprile, e prevede la possibilità di aggiudicarsi uno o più pioli, con una base minima di 100 euro a piolo e con "offerta al rialzo". In totale 25 pioli che saranno suddivisi in diversi lotti (da 2 a 5 pioli) che saranno assegnati direttamente nei commenti dei post su facebook, a chi offrirà di più. Al momento la scala è ancora intera, quindi chi vorrà potrà aggiudicarsi anche più lotti e ricevere un pezzo unico. "Questa Scala Jordan, posta sulla cresta del Leone, a pochi metri dalla vetta della Gran Becca, ha un'importanza storica - sottolineano le guide - ed è stata impiegata da migliaia di alpinisti di tutto il mondo fino a quando per motivi di usura è stata sostituita".