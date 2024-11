USA 2024 | IL PUNTO ALLE 3 - Chiusi i primi seggi, Trump avanti in Georgia

03:30

Donald Trump è avanti in Georgia dove a metà dello spoglio raccoglie il 55% delle preferenze mentre Harris guida in North Carolina, anche se le schede scrutinate sono troppo poche. Alla chiusura dei seggi nei primi 26 Stati, quando in Italia è l'una di notte e si è dato il via allo scrutinio, gli occhi sono puntati sugli Stati in bilico.

Lo scrutinio è iniziato anche in Pennsylvania, il più importante campo di battaglia per i due candidati, dove la lotta è stata all'ultimo voto e senza esclusione di colpi. Con Kamala Harris che nei primi dati parziali appare in vantaggio. Comincia così - già sul filo di lana - la febbrile attesa per i risultati del voto americano nella maratona elettorale in cui i riflettori sui sette famigerati swing states e sul loro bottino di 93 voti elettorali, destinato a fare la differenza per raggiungere la soglia dei 270 necessaria per entrare alla Casa Bianca.

Le proiezioni dei principali network americani hanno però subito attribuito il Kentucky (otto grandi elettori) vinto, come come previsto, da Donald Trump, mentre Kamala Harris vince in Vermont (tre grandi elettori).

Un'altra vittoria preannunciata è l'Indiana (11 grandi elettori), che va a Trump, il quale si aggiudica anche il West Virginia (quattro grandi elettori). Alla candidata democratica va invece il Maryland (10 grandi elettori), Connecticut (sette), Distretto di Columbia (tre), Massachussets (11), Illinois (19), New Jersey (14) e Delaware (3). Trump vince Mississippi (sei), Alabama (nove), Oklahoma (sette), Tennessee (11) , Missouri (10), South Carolina (nove), Arkansas (6) e naturalmente Florida, il suo quartier generale, con 30 grandi elettori.

Dallo scrutinio arrivano anche i primi dai elettorali sul rinnovo del Congresso, con il democratico Bernie Sanders rieletto in Senato per il suo quarto mandato per rappresentare il Vermont. E la democratica Lisa Blunt Rochester che vince la corsa per il Senato in Delaware, diventando la prima donna afroamericana nella Camera Alta degli Stati Uniti.