'Spazzatura sono i fan di Trump', bufera su Biden. Harris prende le distanze

"Donald Trump non ha carattere. Non gli interessa della comunità latina. L'altro giorno uno degli oratori a un suo comizio ha definito Porto Rico un'isola galleggiante di spazzatura. L'unica spazzatura che vedo galleggiare là fuori sono i suoi sostenitori". Su queste parole di Joe Biden si scatena la bufera sul presidente americano e di riflesso du Kamala Harris, che si affretta a prendere le distanze mentre Trump affonda: "Parole terribili, è come Hillary".

Lo stesso Biden poco dopo la sua uscita si era corretto. "Oggi ho parlato della retorica di un sostenitore di Trump su Porto Rico" definendola "spazzatura. Questa è l'unica parola a cui posso pensare per descriverla. Questo è quello che volevo dire. Quei commenti non riflettono chi siamo come paese", ha spiegato su X.

Correzione che non è bastata a spegnere le polemiche. "Una cosa terribile da dire", il commento di Donald Trump, che ha paragonato le dichiarazioni di Biden a quando Hillary Clinton nel 2016 definì "deplorevole" la metà dei sostenitori repubblicani. A rincarare è intervenuto anche Elon Musk: "Joe Biden ha appena definito metà dell'America 'spazzatura'", ha scritto su X.

Dalle parole di Biden, che rischiano di minare l'appello all'unità lanciato da Harris, la candidata dem alla Casa Bianca ha preso le distanze. "Sono fortemente in disaccordo con gli attacchi basati sulle scelte elettorali", ha detto Harris prima di partire per la North Carolina. "Sono convinta chee gli americani hanno molte più cose in comune rispetto a quelle che le dividono", ha sottolineato la candidata ribadendo uno dei concetti della sua campagna":

