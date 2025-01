Gli Afterhours a Suoni Controvento 2025

Primo annuncio dell'edizione 2025 del festival estivo di arti performative Suoni Controvento: il prossimo 3 agosto alla Rocca Maggiore di Assisi si va sulle note della storica band degli Afterhours. Un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi.

A 20 anni dalla sua prima pubblicazione, l'album "Ballate per Piccole Iene" sarà ristampato in primavera in un'edizione speciale in uscita per Usm /Universal Music Italia. Per l'occasione Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).

Fra le tappe di "Ballate per Piccole Iene Tour 2025" anche un'incursione al festival estivo di arti performative Suoni Controvento promosso da Aucma.

"Qualche mese fa, quando è emersa la possibilità di ripubblicare 'Ballate per Piccole Iene' - racconta Manuel Agnelli - continuavo a raccogliere richieste di ascoltarlo di nuovo live, integralmente. È stato in quel momento che mi è venuta l'idea che suonarlo dal vivo, con la band di allora, avrebbe dato un senso più profondo al tutto. È bastata una telefonata ai compagni di strada di quella stagione. Dopo due ore, la band era di nuovo riunita. Questa è un po' la magia del progetto Afterhours. È stato così tante cose, ha avuto così tante formazioni, che ti permette di rimetterti in strada senza contattare la nostalgia ma solo energie nuove".

Prevendite a partire dalle 14.00 di venerdì 24 gennaio sui circuiti TickrtItalia TicketOne e VivaTicket.



