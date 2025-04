Tre milioni da Governo all'Umbria per accoglienza Giubileo

Tre milioni di euro saranno destinati dal Governo alla Regione Umbria per far fronte agli oneri derivanti dall'accoglienza dei visitatori attesi per il Giubileo. E' emerso dal secondo tavolo tecnico Giubileo 2025-Regione Umbria, presieduto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si è tenuto a Palazzo Chigi.

Alla riunione - si legge sul sito del Governo - hanno partecipato in presenza o da remoto, la presidente Stefania Proietti per la Regione Umbria, esponenti di tutte le amministrazioni coinvolte tra cui Prefetture di Perugia e Terni; Dipartimenti Programmazione e coordinamento politica economica e della Protezione civile; Ministeri per gli Affari europei, il sud e le politiche di coesione e il Pnrr, del Turismo, dell'Interno, delle Infrastrutture e dei trasporti; Roma Capitale, Ragioneria Generale dello Stato, Anas, Ferrovie dello Stato, Società Giubileo 2025, Dicastero per l'evangelizzazione, Comitato Nazionale ottavo centenario morte San Francesco d'Assisi.

Dopo un punto sugli "altissimi" flussi di pellegrini previsti su Roma e nell'Umbria, in particolare su Assisi, nel Giubileo dei giovani e su quello della canonizzazione del beato Carlo Acutis, negli ultimi giorni di aprile, la Presidenza ha presentato il nuovo Dpcm per il Giubileo 2025, che conterrà tra l'altro l'istituzione di una nuova azione che destina 3 milioni di euro alla Regione per far fronte agli oneri derivanti dall'accoglienza dei visitatori attesi. L'articolazione della spesa sarà prodotta dalla Regione che assumerà anche veste di soggetto attuatore.

La presidente Proietti ha rappresentato al tavolo le "interlocuzioni produttive" avute con il Ferrovie, Rfi, Trenitalia, Anas, Protezione civile.

Da parte del ministero dell'Interno e delle prefetture interessate saranno potenziati e riorganizzati i servizi per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e assicurata un'accurata gestione mentre i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza "seguono costantemente l'evolversi dei vari aspetti".



