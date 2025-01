Legale Lumumba, danni devastanti da calunnia Knox

Patrick Lumumba "ha subito danni morali ed economici devastanti" a causa della calunnia per nei suoi confronti la quale è stata condannata Amanda Knox e per questo "è giusto" che giovedì mattina sia presente davanti alla Cassazione che esaminerà il ricorso della difesa dell'americana contro la sentenza della Corte d'assise d'appello di Firenze. Lo ha detto all'ANSA l'avvocato Carlo Pacelli, che rappresenta come parte civile Lumumba nel procedimento scaturito da quello per l'omicidio di Meredith Kercher, compiuto a Perugia.

"Knox non ha mai chiesto scusa al mio assistito, nemmeno con un messaggio" ha sottolineato ancora il penalista. "Non lo ha mai risarcito - ha aggiunto - ed ha dimostrato totale assenza di pietà e di rimorso. Essere presente in Cassazione è quindi la cosa giusta per Lumumba".

Il ricorso della difesa dell'americana sarà esaminato dalla prima sezione della Suprema Corte in un'udienza pubblica in programma dalle 10. E nella quale sono fissate anche altri procedimenti.

I difensori di Knox, agli avvocati Luca Luparia Donati e Carlo Dalla Vedova, hanno chiesto l'annullamento della sentenza di condanna per calunnia a tre anni di reclusione, già scontati con i quasi quattro passati in carcere prima di essere definitivamente assolta per l'omicidio di Meredith Kercher.

L'avvocato Pacelli solleciterà invece la conferma della condanna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA