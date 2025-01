Viola divieto avvicinamento a ex moglie, ai domiciliari

Già condannato in abbreviato per maltrattamenti è accusato di avere fatto accesso all'interno dell'abitazione dell'ex moglie un trentaduenne di origini algerine a carico del quale i carabinieri di Città di Castello hanno dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal gip di Perugia. Per lui sono stati infatti disposti gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico perché ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

All'esito degli accertamenti svolti dai militari è emerso che l'uomo - si legge in una nota diffusa dalla Procura di Perugia - avrebbe violato il provvedimento cautelare di avvicinamento alla vittima.



