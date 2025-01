Torna a Bastia il 'Festival comics arts & games UmbriaCon'

Dopo la scommessa e il grande successo della prima edizione dello scorso anno torna anche nel 2025 il "Festival comics arts & games UmbriaCon", in programma dal 16 al 19 gennaio al centro Umbriafiere di Bastia Umbra. A caratterizzare l'evento, diventato anche Festival internazionale, è un salto di qualità, con un raddoppio dei giorni di apertura e degli ospiti.

Ad annunciarlo stamani, giovedì 9, a palazzo Donini sono stati il direttore artistico Federico Piermaria, il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci e il presidente di Umbriafiere Stefano Ansideri.

Fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, cosplay, musica e spettacoli. Saranno così quattro giorni di fantasia, creatività e divertimento al centro fieristico, con un Festival per tutti gli appassionati della cultura nerd, pop e non solo. Umbriafiere si popolerà ancora una volta di cosplayer, autori, disegnatori e giocatori provenienti da tutta Italia e non solo. Il ricco programma prevede eventi, esibizioni dal vivo, mostre, workshop, attività ludiche e tanti stand espositivi.

A darsi appuntamento a Bastia Umbra saranno prestigiosi artisti mondiali del settore, come John Romita Jr., Gabriele Dell'Otto, Darick Robertson, Glenn Fabry, Giorgio Cavazzano, l'attore Jason Isaacs (che ha interpretato Lucius Malfoy in Harry Potter), Cristina D'Avena con i Gem Boys, Giorgio Vanni e i Figli di Goku, i NanoWar of Steel, Giulio Rincione (autore della cover "UmbriaCON 2025"), gli youtuber Cavernadiplatone, Fraffrog, Cicciogamer, Federic92ita, Danilo Bertazzi (Tonio Cartonio), Giovanni Muciaccia, lo chef Giorgione e tanti altri ospiti.

Il concerto di apertura "Aspettando UmbriaCon", in programma giovedì 16 gennaio, sarà poi con gli acclamati Elio e le Storie Tese, amati da generazioni per il loro geniale mix di ironia, virtuosismo e originalità, in Umbria con l'unica tappa invernale della band.

Ad illustrare le novità che caratterizzano la seconda edizione intitolata "Double-Up", tra cui anche una Tatoo Area, è stato il direttore artistico nonché responsabile della Fidelio srl di Bastia Umbra, l'ente specializzato in fiere del fumetto che organizza l'evento in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra e con il patrocinio del Comune di Assisi e del Comune di Perugia.

"La volontà - ha detto Piermaria - è quella di portare in Umbria grandi nomi, iniziative di qualità e opportunità di divertimento e di cultura per tutto ciò che riguarda il mondo dei comics, dei games, del fantastico e dell'intrattenimento multimediale e la seconda edizione di 'UmbriaCon' sarà assolutamente sorprendente".

Nutrito è poi l'elenco delle case editrici e delle associazioni dei vari settori presenti, oltre a mostre dedicate a fumetti e illustrazioni: in particolare quella dedicata ai giochi di 40 anni di Star Wars. Presente anche una grande area espositiva dedicata alle costruzioni in mattoncini Lego. Spazio poi al divertimento elettronico, con una vasta area dedicata a console di ultima generazione, videogames retro, simulatori e arcade.

Il Festival, pensato per un pubblico eterogeneo di ragazzi, adulti e famiglie, sarà aperto nella giornata di giovedì dalle 18 alle 23, mentre dal venerdì alla domenica dalle 9.30 alle 19.30. Solo il padiglione spettacolo rimarrà aperto ogni sera fino alle ore 23.00. I biglietti d'accesso sono disponibili sul sito umbriacon.com.

Un capitolo a parte merita l'immagine ufficiale 2025 ad opera dell'acclamato artista internazionale Giulio Rincione, maestro del fumetto contemporaneo. L'opera di Rincione è ispirata alle atmosfere dei vicoli dei borghi e città dell'Umbria, dove cammina una candida figura femminile.



