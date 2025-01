Il 12 ottobre 2025 la Marcia per la pace Perugia-Assisi

Il prossimo 12 ottobre 2025 ci ritroveremo insieme per camminare da Perugia ad Assisi: lo afferma la Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, che insieme al Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, la Rete nazionale delle scuole per la pace, il Centro diritti umani "Antonio Papisca" e la Cattedra Unesco "Diritti umani, democrazia e pace" dell'Università di Padova e la Rete delle università italiane per la pace ha lanciato il programma "Immagina", un percorso dedicato a costruire e a promuovere un'alternativa alla guerra. Il progetto si svilupperà durante tutto l'anno scolastico e culminerà il 12 ottobre nella storica "Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità", con lo slogan "Immagina tutte le persone vivere insieme in pace''.

"Il 2025 - spiega la fondazione in una nota - sarà un anno importante per gli amanti della pace, per elevare le difese contro la guerra che si sta avvicinando, per salvare vite umane, per vincere la violenza quotidiana, per sviluppare la nostra capacità di cura dei vicini e dei lontani, per contrastare l'impunità dei criminali e l'ipocrisia dei propagandisti della guerra, per frenare la corsa al riarmo e, più in generale, per (ri)costruire il senso comune di responsabilità verso la pace, per (ri)costruire la capacità nostra e delle nostre istituzioni di 'fare la pace', per (ri)costruire la politica e le istituzioni della pace". "Noi che ci rifiutiamo di diventare come loro, di piegarci al male, di essere indifferenti, di rispondere alla violenza con altra violenza, noi che rivendichiamo il diritto di disobbedire e di non collaborare con i fautori dello scontro inevitabile che troneggiano a reti unificate, siamo chiamati ad agire insieme, come un fronte unico, con una strategia globale e una consapevolezza comune. In un mondo in guerra, che ogni giorno fa strage di bambini, di vite umane, di dignità, diritti e diritto, in un tempo che sembra essere preda di forze oscure e impietose, noi dobbiamo rispondere costruendo fraternità e amicizia sociale".



