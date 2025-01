La Befana fra i monumenti di Città di Castello

La Befana "pensile" arriverà il 6 gennaio fra i monumenti ed edifici simboli di Città di Castello, dal campanile di palazzo comunale ai 38 metri della torre civica: a distanza di 20 anni si rinnova un appuntamento, fra i primi in Umbria, con la tradizione e la storia grazie alla abilità ed esperienza dei vigili del vuoco e l'Associazione "Pennetti Pennella".

Come da copione collaudato - sottolinea il Comune in una nota - alle 18 circa andrà in scena regolarmente l'abituale e spettacolare volo a circa 40 metri di altezza tra la torre civica e il campanile del comune grazie ai vigili del fuoco del distaccamento di Citta' di Castello. Una volta a terra la Befana regalerà ai bambini caramelle e abbracci affettuosi, insieme all'augurio di un sereno anno nuovo.

Ci sarà anche un intrattenimento, dalle 17.30, di gioco e animazione con i bambini "aspettando la befana".



