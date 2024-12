Tesei, servono risposte chiare sull'aeroporto

"Dopo poco più di un mese dall'avvio della nuova legislatura è stato cancellato il volo tra l'aeroporto internazionale dell'Umbria 'San Francesco d'Assisi' e l'aeroporto internazionale 'Orio al Serio' di Milano-Bergamo, istituto nel marzo scorso su volontà della nostra amministrazione regionale, grazie ad un accordo con Regione Lombardia e al contributo economico di Confindustria Umbria e Fondazione Perugia": è quanto sottolinea la consigliera regionale Donatella Tesei (Lega), che chiede "risposte chiare" alla Giunta Proietti.

"Un progetto - spiega Tesei in una nota della Regione - che puntava non solo a potenziare ulteriormente il nostro aeroporto, ma che ha permesso all'Umbria di essere collegata con un volo giornaliero, oltre a quello da e verso Milano Linate attivo nei fine settimana, direttamente col cuore economico del Paese, la Lombardia, e con il terzo aeroporto italiano, il principale hub low cost del Paese, con rotte per tutta l'Europa. Desta preoccupazione anche la notizia appresa a mezzo stampa circa l'annullamento, voluto sembra dalla Giunta Proietti, dell'assemblea soci della Sase in programma il 15 dicembre scorso per il varo del piano industriale 2025-2027 dell'aeroporto dell'Umbria, che a questo punto non sarà varato entro il 2024. Nel 2019 abbiamo ereditato dalla sinistra un aeroporto al collasso, e ridare vita a questa infrastruttura è stata una delle nostre priorità, consapevoli che per consentire all'Umbria di crescere, sia dal punto di vista turistico che economico, fosse indispensabile disporre di collegamenti veloci, efficienti e funzionali".

"L'aeroporto dell'Umbria - evidenzia Donatella Tesei - in questi anni ha battuto record su record di passeggeri, attestandosi sempre tra i primi in Europa per crescita e rappresentando un modello di gestione e di continuo sviluppo che, grazie anche al raddoppio dello scalo già finanziato, lo traguardavano verso 1 milione di passeggeri in tre anni, con tutte le positive ricadute sul territorio già percepite dalla comunità. È opportuno che vengano date risposte chiare ai cittadini, che la presidente Proietti illustri qual è la loro strategia per l'aeroporto e quali gli atti immediati e concreti che intende adottare. Personalmente mi adopererò affinché il lavoro che abbiamo portato avanti con serietà e risultati in questi anni non venga vanificato".



