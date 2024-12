Al ministero delle Imprese al via via il tavolo sull'Ast

E' iniziato a Palazzo Piacentini il tavolo sulle acciaierie di Terni Ast-Arvedi, presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con il sottosegretario con delega alle crisi industriali, Fausta Bergamotto, a cui partecipano i massimi livelli del ministero, tra cui il capo dipartimento per le Imprese del Mimit, Amedeo Teti e il capo della segreteria tecnica del ministro, Marco Calabrò. All'incontro, inizialmente fissato per la metà di gennaio 2025 e anticipato a seguito della richiesta avanzata dai sindacati, partecipano il neo assessore regionale allo sviluppo economico della Regione Umbria, Francesco De Rebotti, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali.



