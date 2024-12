La presidente Proietti in visita alla Comunità Incontro

"La Comunità Incontro è un luogo speciale dove si respira il calore dell'amicizia, dove ragazzi e ragazze, uomini e donne, vivono e condividono un percorso di vita, di valori, di ascolto, nel ricordo del fondatore don Pierino Gelmini": così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha dato il suo saluto giovedì 26 alle persone che sono accolte nella Comunità Incontro e a tutti gli operatori e professionisti.

"Trascorrere qualche ora qui - ha detto la presidente, secondo quanto riferisce la Regione - fa bene all'anima, è un arricchimento continuo, c'è un'energia imponente e si percepisce profondamente l'impegno in un cammino di speranza e rinascita.

La Comunità Incontro è un modello di umanità calata in una grande famiglia. Grazie al responsabile Giampaolo Nicolasi e allo staff multidisciplinare per quello che fanno, per il bene che ci regalano ogni giorno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA