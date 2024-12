Oro verde dell'Umbria, via al concorso

È tempo di iscriversi al premio regionale Oro verde dell'Umbria, uno degli appuntamenti più importanti per i produttori di olio, che consente a tutti di scoprire e apprezzare l'autentica eccellenza dell'olio umbro. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 gennaio 2025.

Da oltre trent'anni la Camera di commercio dell'Umbria promuove l'olivicoltura di qualità, contribuendo a rendere la regione una delle più apprezzate d'Italia per la sua tradizione olivicola. Tra le iniziative di punta ci sono il premio nazionale Ercole Olivario e, come detto, il premio regionale Oro verde dell'Umbria, che ha sempre avuto un ruolo fondamentale nell'orientare il mercato e nel valorizzare l'autenticità dell'olio umbro.

L'Umbria è una delle regioni italiane più vocate alla produzione di olio di alta qualità, una terra dove l'ulivo è da secoli parte integrante del paesaggio e dell'economia locale.

L'olio umbro si distingue per le sue caratteristiche etiche, ambientali e sociali, e il premio Oro verde nasce proprio per celebrare l'olio come simbolo di un territorio ricco di tradizione e cultura.

Il premio regionale Oro verde dell'Umbria - spiega una nota della Camera di commercio - non è solo una competizione, ma un momento di crescita e confronto per l'intero settore olivicolo.

Nel corso degli anni, il concorso ha saputo adattarsi alle esigenze del mercato, grazie all'integrazione tra pubblico e privato, che garantisce la trasparenza e l'equità dell'iniziativa. Ogni anno, gli oli partecipanti vengono prelevati direttamente dalle aziende e sottoposti a un'analisi rigorosa e anonima da parte di una giuria di esperti, guidata dai capi panel Angela Canale e Giulio Scatolini. E per il 2025, l'Umbria si è distinta a livello nazionale con ben tre oli sul podio: 1° classificato nella categoria Dop fruttato leggero - Olio di Giovanna Batta 1° classificato nella categoria Dop fruttato medio - Olio di Marco Viola Premio Amphora Olearia - Frantoio Gaudenzi.

La partecipazione al concorso è semplice, ma richiede attenzione. Ogni produttore deve garantire la commercializzazione di un lotto omogeneo di almeno 10 ettolitri di olio. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 gennaio 2025, e possono essere effettuate tramite la piattaforma online di Ercole Olivario o inviando la domanda via email a ercoleolivario@umbria.camcom.it La quota d'iscrizione è di 115 euro + Iva per ogni olio partecipante. Se la produzione è di dimensioni più piccole, si può partecipare alla Goccia d'Ercole, una selezione speciale per le piccole realtà umbre.

Ogni anno, il concorso premia gli oli che ottengono un punteggio superiore a 75/100, assegnando riconoscimenti in diverse categorie: i primi tre classificati nelle categorie Dop e Extra premio qualità e immagine, in onore del prof.

GianFrancesco Montedoro, che premia l'olio con la migliore confezione in termini di design e funzionalità Menzioni speciali per oli biologici, monocultivar e premi per le aziende femminili e i giovani imprenditori. Anche gli oli partecipanti alla Goccia d'Ercole con un punteggio superiore a 75/100 saranno premiati al Concorso Regionale Oro Verde dell'Umbria.

Gli oli che ottengono un punteggio superiore a 75/100 nelle selezioni regionali possono essere inseriti in importanti iniziative promozionali, come Extracuoca e la Carta degli oli, che offrono visibilità a livello nazionale e internazionale.

Inoltre, gli oli Dop umbri avranno la possibilità di partecipare ad eventi promozionali come Anteprima Olio Evo Dop Umbria, che si terrà a fine gennaio 2025.

Il premio regionale Oro verde dell'Umbria è quindi uno strumento che permette ai produttori di olio di crescere, di far conoscere la qualità dei propri prodotti e di contribuire alla promozione di una tradizione olivicola simbolo del territorio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA