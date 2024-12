A Foligno il 'Capodanno con Radio2'

Sarà la suggestiva piazza San Domenico di Foligno a fare da scenario al Concerto di Capodanno 2025 trasmesso su Rai Radio 2. Doppia la messa in onda, sia nelle frequenze radio che in tv nel canale 202 del digitale terrestre.

Durante la presentazione dell'evento, che si è tenuta a Perugia nel salone d'Onore di palazzo Donini, è stato ricordato che così prosegue la collaborazione tra Regione e Rai Com per rafforzare l'immagine dell'Umbria.

"Una grande festa anche per richiamare i valori dell'Umbria, la regione più bella d'Italia" ha commentato la neopresidente Stefania Proietti. "Un Capodanno - ha affermato ancora Proietti - che avrà come protagonisti la città di Foligno e un mezzo di comunicazione mai passato di moda come la radio, che sta vivendo anche una nuova vita. Un esperimento che speriamo possa essere ripetuto e che possa portare un flusso turistico su tutta l'Umbria auspicando un allargamento della permanenza del turista".

Sul fronte del turismo, Proietti ha pure sottolineato che in Umbria "per il Giubileo ci saranno tanti visitatori da accogliere e per questo attiveremo un tavolo regionale per arrivare così pronti anche alle celebrazioni francescane del 2026". Felice di una collaborazione che sta dando "risultati incredibili" si è detto anche l'amministratore delegato di Rai Com Sergio Santo, alla presentazione insieme alla direttrice Federica Tanzilli.

"Questa iniziativa - ha spiegato Santo - rientra tra quelle che la Rai porta sui territori per la loro valorizzazione e Rai Com ha come attività quella di fare le convenzioni con le pubbliche amministrazioni. Ed il Capodanno è una occasione di valorizzazione di quello che è questo splendido e bellissimo territorio". Oltre al Capodanno, ha inoltre evidenziato l'ad Santo, Rai Com fa piani di comunicazione integrata con altri interventi: "Finora abbiamo fatto più di 40 ore di programmazione dedicate all'Umbria e l'obiettivo è incrementare ancora di più questa collaborazione".

Affiancato dalle assessore al Turismo (Michela Giuliani) e Cultura (Alessandra Leoni) è intervenuto anche il sindaco di Foligno: "La città - ha detto Stefano Zuccarini - si conferma realtà dinamica e attrattiva dell'Umbria e siamo felici per l'occasione che ci è stata data. Per questo ringrazio anche l'ex presidente della Regione Donatella Tesei per l'attenzione che ha riservato alla città e siamo sicuri che, con lo stesso spirito di sinergia e collaborazione, sarà così anche con la nuova presidenza".

A raccontare nel dettaglio come si svolgerà la serata è stata la direttrice di Rai Radio 2 Simona Sala, la quale ha prima di tutto ringraziato Rai Com per aver avuto l'intuizione di portare Radio 2 in piazza. "Dopo la prima esperienza dello scorso anno, questa volta saremo in una piazza bellissima come quella di San Domenico a Foligno" ha affermato Sala per poi soffermarsi sugli ingredienti della serata: "Faremo festa e comunità insieme, divertendoci e ballando per aspettare il nuovo anno, anche con chi non potrà esserci ma che ci ascolterà dalla radio o ci vedrà in tv".

L'evento inizierà presto con il discorso del Presidente della Repubblica che sarà proiettato sul grande schermo allestito in piazza. Poi seguiranno le trasmissioni in diretta dagli studi romani di via Asiago. Alle 22.30 sul palco di Foligno salirà la Social Band di Radio 2 Social Club per eseguire i più grandi successi italiani e internazionali. A seguire toccherà ai giovanissimi Bnkr44, una delle rivelazioni dell'ultimo Festival di Sanremo che faranno ballare i presenti fino a mezz'ora dopo la mezzanotte.

Successivamente sarà il turno della storica band dei Rockets, inseriti nella programmazione grazie alla collaborazione con l'associazione Paiper che da cinque anni si occupa di organizzare il Capodanno in piazza. "Ringraziamo la Rai - ha commentato il presidente Carlo Delicati - che ci ha concesso di co-organizzare l'evento. Siamo davvero soddisfatti anche perché la nostra proposta è stata ben vista". Alla fine dei concerti live la notte di Foligno proseguirà con i dj del Paiper che si alterneranno in consolle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA