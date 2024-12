Proietti resterà sindaca di Assisi fino a fine dicembre

La neopresidente della Regione Stefania Proietti rimarrà sindaca di Assisi e presidente della provincia di Perugia fino a fine dicembre quando, per il procedimento di decadenza, subentreranno i vice. E' quanto emerso dall'ultimo Consiglio comunale nel quale la governatrice ha riferito dell'insediamento a Palazzo Donini.

"L'elezione a presidente della Regione - ha detto Proietti - ci riempie di orgoglio perché è stata data fiducia a chi ha amministrato per otto anni e alla città di Assisi. Sarò la Presidente di tutti gli umbri e di tutte le umbre, anche di quelli che non si sono recati alle urne, e impronterò i miei rapporti sulla base della collaborazione istituzionale tra Comuni ed Ente regionale. In questo momento sarò chiamata a un impegno più grande, a pensare a una famiglia più grande, che trova le sue radici nell'Inno di Italia con i suoi ideali e anche nell'Inno di Assisi con i suoi richiami ai valori della città serafica".

La sindaca - è detto in una nota del Comune - ha quindi voluto ringraziare, non senza commozione, uno per uno tutti i consiglieri comunali, la giunta, i dirigenti e i collaboratori.

In conclusione, Proietti ha sottolineato che sia il Comune di Assisi sia la Provincia di Perugia "hanno i bilanci di previsione in corso di approvazione".



