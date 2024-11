Toniaccini vicepresidente del consiglio nazionale Anci

Il sindaco di Deruta Michele Toniaccini è uno dei vicepresidenti del consiglio nazionale dell'Anci eletti durante la 41/a Assemblea annuale che si è tenuta a Torino.

"Oggi - commenta Toniaccini in una nota del Comune - è un giorno che porterò sempre nel cuore. Sono felicissimo e profondamente grato per la fiducia che mi è stata accordata nell'essere eletto per acclamazione vicepresidente al consiglio nazionale di Anci. È una grande soddisfazione, un risultato che arriva come riconoscimento per l'impegno e il lavoro che ho avuto il privilegio di svolgere come sindaco di Deruta e come presidente di Anci Umbria. Un incarico che non mi aspettavo, ma che mi dà una forza incredibile per continuare con determinazione ed entusiasmo".

"Mi piace affrontare le sfide - prosegue - percorrere strade in salita, stare dalla parte di chi ha più bisogno: sono questi gli stimoli che mi danno la spinta a migliorarmi ogni giorno.

L'Umbria è la mia casa, la mia terra, e questa elezione è un segnale positivo per tutta la nostra Regione. È un onore, ma anche una grande responsabilità, che porterò avanti con il massimo impegno".



