Bori, Pd completamente rinnovato per governare Regione

E' un Partito democratico "completamente rinnovato" quello che affronta una nuova stagione di governo in Regione e al Comune di Perugia. A dirlo è il segretario regionale Tommaso Bori. "In Assemblea legislativa ci saranno sette nuovi consiglieri su nove eletti" aggiunge.

"Possiamo rivendicare - ha detto Bori all'ANSA - che il Pd è il primo partito dell'Umbria, sopra anche a FdI. Abbiamo quindi riacquisito consenso ma fatto anche un enorme lavoro di rinnovamento e valorizzato le competenze più che le appartenenze correntizie".

"Il mio mandato quando sono stato eletto segretario - ha ricordato Bori - era di rilanciare un partito che era distrutto e una coalizione assente. Lo abbiamo fatto in entrambi i casi vincendo nelle città e in Regione. Anche se fino a pochi giorni fa in molti pensavano che la cosa potesse finire diversamente e anche i sondaggi ci davano per sfavoriti. Abbiamo invece dimostrato che il contatto con le persone e una campagna elettorale a testa alta ci ha fatti tornare a vincere. Con gli esponenti nazionali e con i candidati siamo stati sempre nelle piazze e per le strade, riempendole, e mai in pochi al caldo nei luoghi chiusi".



