Attori e vecchie glorie per la Partita della solidarietà

Attori e vecchie glorie del Perugia calcio in campo per fare del bene. L'occasione, sabato 30 novembre, sarà la Partita della solidarietà, incontro di calcio in programma alle 10 allo stadio "Curi". Un evento promosso da Sos Villaggi dei Bambini che, in sinergia con varie realtà istituzionali, sportive e associative del territorio, punta a raccogliere fondi per i progetti dedicati ai più piccoli, bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle.

L'iniziativa è stata presentata a palazzo dei Priori, a Perugia, dagli assessori Pierluigi Vossi (Sport), Francesca Tizi (Istruzione), Giada Briziarelli (direttivo Sos Villaggi dei Bambini). Al tavolo anche la consigliera provinciale Scilla Cavanna, il presidente del Coni Domenico Ignozza, Carlo Moretti (Acli), il ds del Perugia Jacopo Giugliarelli e l'ex grifone Marco Gori, che sta coordinando le glorie biancorosse per formare la squadra.

"Non solo personaggi in campo ma anche fuori", ha detto Gori spiegando che sarà corposa anche la schiera di allenatori, come Serse Cosmi e Walter Novellino. In campo assicurata la presenza degli ex grifoni che vivono in città, ma non solo. Tra i nomi fatti, quelli di Vinti, Valentini e Baiocco. Per la società biancorossa "è un onore prendere parte a questa partita e speriamo di dare un contributo fattivo", ha detto il ds Giugliarelli.

Nell'altra squadra, tra i nomi annunciati, anche quelli di Pietro Masotti, Danilo D'Agostino e Paolo Sassanelli.

Di una "iniziativa che fa del bene" ha parlato l'assessore Tizi, mentre Vossi ha espresso il suo "grazie a nome della città" per un appuntamento che vede "lo sport dare una mano per una seconda opportunità".

La referente di Sos Villaggi dei Bambini Briziarelli ha raccontato l'impegno "diffuso in tutto il territorio" grazie "a realtà stupende". Ha poi sottolineato che "la partita sarà occasione per raccogliere fondi e divulgare anche in Umbria il lavoro fatto".

L'evento vuole anche ricordare la Convenzione Onu per i Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Allo stadio "Curi" si potrà accedere con un biglietto al costo di 5 euro, reperibile tramite le rivendite autorizzate Ticketone, ma anche alla biglietteria dello stadio.



